На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Байкер в реанимации»: в Крыму на видео попало, как мотоцикл на скорости врезался в Lada

В Крыму на видео попало жесткое столкновение байкера с Lada Largus
true
true
true

В Крыму мотоциклист врезался в автомобиль Lada Largus. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Байкер разбился при попытке обогнать машину на трассе у Симеиза. По словам очевидцев, перед этим гнал на встречке», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как байкер на полной скорости врезается в движущийся автомобиль Lada Largus. От удара человек отлетает. Кроме того, автомобильные делали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего байкера, в настоящее время он находится в реанимации.

До этого сообщалось, что в Москве питбайкер врезался в проезжающий автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как человек на питбайке врезается в машину. От удара он подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

Ранее уличная камера запечатлела ДТП с большегрузом на МКАД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами