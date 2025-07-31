«Байкер в реанимации»: в Крыму на видео попало, как мотоцикл на скорости врезался в Lada

В Крыму на видео попало жесткое столкновение байкера с Lada Largus

В Крыму мотоциклист врезался в автомобиль Lada Largus. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Байкер разбился при попытке обогнать машину на трассе у Симеиза. По словам очевидцев, перед этим гнал на встречке», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как байкер на полной скорости врезается в движущийся автомобиль Lada Largus. От удара человек отлетает. Кроме того, автомобильные делали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего байкера, в настоящее время он находится в реанимации.

До этого сообщалось, что в Москве питбайкер врезался в проезжающий автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как человек на питбайке врезается в машину. От удара он подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

Ранее уличная камера запечатлела ДТП с большегрузом на МКАД.