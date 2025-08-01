Стало известно, как байкер, сделавший сальто в момент ДТП в Москве, связан с Киркоровым

Байкером, который попал в жесткое ДТП с каршерингом в Москве, оказался фотограф. Об этом сообщает Telegram-канал SНОТ.

«Водителем байка, который столкнулся с каршерингом в Москве, оказался звездный фотограф, снимавший Филипа Киркорова, Диму Билана, Даню Милохина и других», — говорится в сообщении.

По информации канала, 31-летнего Рафаэля Юсипова сразу после столкновения прибывшие медики доставили в одну из столичных больниц. Врачи боролись за жизнь мотоциклиста, но травмы, которые получил байкер, оказались несовместимыми с жизнью.

Также сообщается, что мужчина работал фотографом на различных мероприятиях, в том числе с участием звезд шоу-бизнеса.

До этого сообщалось, что ДТП произошло на Варшавском шоссе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль разворачивается на проезжей части, в этот момент в него врезается мотоцикл. От удара человек подлетает в воздух, несколько раз переворачивается и падает на проезжую часть.

Ранее в Крыму на видео попало, как мотоцикл на скорости врезался в Lada.