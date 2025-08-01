Кульбит москвича после жесткого удара об Suzuki попал на камеру

В Москве на видео попало, как байкер прокрутился в воздухе после жесткого удара

В Москве на Варшавском шоссе мотоциклист врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Каршеринг «Черри» столкнулся с мотоциклом «Сузуки» из-за разворота в неположенном месте. Мотоциклист в тяжелом состоянии увезен в больницу», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль разворачивается на проезжей части, в этот момент в него врезается мотоцикл. От удара человек подлетает в воздух, несколько раз переворачивается и падает на проезжую часть.

До этого сообщалось, что на 25-м км МКАД самосвал спровоцировал ДТП.

«25-й километр, внутренняя сторона МКАД. Ну как всегда, у нас стоит самосвал, полностью все перекрыто. До этого две фуры и каршеринг, так что, ребята, крепитесь, кто едет в эту сторону. Полностью разнес. <…> проскочил, пролетел через все, что можно и вот он стоит, красавчик, молодец, специалист», — рассказала очевидица.

Ранее в Крыму на видео попало, как мотоцикл на скорости врезался в Lada.