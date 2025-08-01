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Названа дата российской премьеры кроссовера Tenet T8

Новый кроссовер Tenet T8 представят в Петербурге 3 августа
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Tenet

Кроссовер Tenet T8 впервые покажут российской публике 3 августа, сообщает портал «Китайские автомобили».

«Премьера состоится в Санкт-Петербурге в ходе полумарафона «Северная столица». В стартово-финишном городке на Дворцовой площади будет расположен павильон Tenet, а несколько машин будут участвовать в спортивном состязании в качестве пейскара и автомобилей сопровождения», — сообщает портал.

Tenet T8 получил светодиодную оптику, 19-дюймовые диски, панорамную крышу, скрытые дверные ручки с электроприводом. Последние, как утверждается, работают должным образом и при температуре −30 градусов.

В список оснащения входят атмосферная подсветка, аудиосистема Sony с 8 либо 10 динамиками, центральный 15,6-дюймовый экран разрешением 2,5К и приборная панель с дисплеем на 10,3 дюйма.

О технических характеристиках автомобиля неизвестно.

Tenet — новый российско-китайский автомобильный бренд, созданный холдингом «АГР» для выпуска автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Название нового бренда Tenet является словом-акронимом, образованным от фразы «Take Every New Experience Together» (Вместе к новым свершениям). Также оно является словом-палиндромом, которое одинаково читается в обоих направлениях, сообщается на официальном сайте марки.

Ранее Chery распространила фото нового кроссовера iCAR V27.

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