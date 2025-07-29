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Появились первые фото нового кроссовера Tenet T8 для рынка России

Новый кроссовер Tenet T8 для рынка России показали на фото
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Tenet

Компания AGR представила первую модель нового автомобильного бренда Tenet — кроссовер T8. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Tenet T8 получил светодиодную оптику, 19-дюймовые диски, панорамную крышу, скрытые дверные ручки с электроприводом. Последние, как утверждается, работают должным образом и при температуре −30 градусов.

В список оснащения входят атмосферная подсветка, аудиосистема Sony с 8 либо 10 динамиками, центральный 15,6-дюймовый экран разрешением 2,5К и приборная панель с дисплеем на 10,3 дюйма.

О технических характеристиках автомобиля не сообщается.

Tenet — новый российско-китайский автомобильный бренд, созданный холдингом «АГР» для выпуска автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Название нового бренда Tenet является словом-акронимом, образованным от фразы «Take Every New Experience Together» (Вместе к новым свершениям). Также оно является словом-палиндромом, которое одинаково читается в обоих направлениях, сообщается на официальном сайте марки.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее стало известно, когда в России начнутся продажи автомобилей Tenet.

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