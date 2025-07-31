Chery распространила фото нового кроссовера iCAR V27

В Дубае 1 августа китайский автобренд Chery представит новый кроссовер iCar V27, который на зарубежных рынках будет продаваться под брендом iCaur. Об этом сообщает carnewschina.com. Перед премьерой автопроизводитель распространил фото новинки.

Автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой, в которую входит 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, отвечающий за движение. Будут как заднеприводные, так и полноприводные версии. Причем у топового полноприводного варианта мощность составит 455 л.с., а запас хода на электричестве — до 200 км.

В Китае iCar V27 будет стоить 200 тыс. юаней (2,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Компания iCar была основана в апреле 2023 года и специализируется на производстве электромобилей.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее Volkswagen впервые закрыл завод в Китае.