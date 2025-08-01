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Руководство и водитель пойдут под суд после аварии с трамваями в Кемерово

СК: после ДТП с трамваями в Кемерово под суд пойдут трое работников депо
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Предоставлено «Газете.Ru»

Гендиректор, мастер трамвайного депо и водитель трамвая предстанут перед судом по делу о столкновении двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово, в результате которого почти 200 человек получили травмы. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Кемеровской области и региональной прокуратуре.

Как установило следствие, причиной столкновения стало отсутствие тормозов у одного из вагонов. По данным СУСК, мастер депо разрешил выпуск на линию трамвая с неисправной тормозной системой, внеся в путевой лист ложную информацию об исправности транспорта. Водитель, не зная о неисправности, попыталась самостоятельно устранить сбой в тормозах во время движения, не прервав перевозку пассажиров. В результате один трамвай врезался в другой, двигавшийся впереди.

В прокуратуре уточнили, что экс-гендиректор АО «Кемеровская электротранспортная компания» обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), мастер — в выпуске на линию транспорта с техническими неисправностями (ч. 2 ст. 266 УК РФ), а водитель — в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности летальный исход и тяжкий вред здоровью (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

По данным следствия, одного пассажира спасти не удалось, еще 194 человека пострадали, из них восемь — получили тяжкий вред здоровью. Все трое обвиняемых признали вину. Во время расследования 115 пострадавших подали иски на общую сумму около 27 млн рублей.

Уголовные дела направлены в Заводский и Рудничный районные суды Кемерово.

Инцидент произошел 6 июня прошлого года на Логовом шоссе. Трамвай на полной скорости врезался в другой.

Ранее трамвай сбил пенсионерку в Петербурге.

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