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Актриса сбила студента и скрылась с места ДТП

Актрису Кашьяп арестовали после ДТП со студентом в Индии
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nandinee_r_kashyap/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Индии после ДТП с трагическим исходом арестовали молодую актрису Нандини Кашьяп. Об этом сообщает The Times of India.

ДТП произошло в городе Кахилипара в ночь на 25 июля. Находясь за рулем внедорожника, Кашьяп допустила столкновение со скутером. 21-летний студент политехнического института Самиул Хок, управлявший скутером, получил травмы, не совместимые с жизнью. Его не стало 29 июля.

Кашьяп была допрошена полицией в понедельник 28 июля в связи с оставлением места ДТП и отпущена под залог, однако ей было предложено являться к следователю по мере необходимости в ходе расследования.

После кончины юноши актрису арестовали и предъявили ей обвинение по новой, более тяжкой статье.

Сотрудники полиции также сообщили, что Кашьяп ранее неоднократно штрафовали за нарушения правил дорожного движения, например, за превышение скорости.

Нандини Кашьяп стала широко известна в Индии благодаря одной из главных ролей в недавнем кассово успешном фильме «Рудра».

Ранее Следственный комитет России возбудил новое дело в отношении худрука Михайловского театра и директора МХАТ Владимира Кехмана.

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