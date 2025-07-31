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В Пензе из-за розыска Интерпола у семьи отняли иномарку

Baza: семья из Пензы ждала 5 лет покупки Honda, но машину отняли из-за Интерпола
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Telegram-канал Baza

В Пензе семья пять лет копила на автомобиль марки Honda, но вскоре после покупки машину отняли из-за розыска Интерпола. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Во время путешествия по Казани, отец семейства неудачно припарковался и автомобиль отправили на штраф-стоянку. Когда мужчина приехал за ним, то узнал, что машина находится в розыске Интерпола — ее угнали в Канаде. Против отца возбудили уголовное дело, но он вместе с юристом Аделем Шаймардановым добился его прекращения и получения автомобиля обратно», — говорится в публикации.

По данным Baza, еще известно как минимум о восьми пострадавших. Однако суммарно их может быть около 6 тыс. человек.

До этого похищенный в Великобритании и находящийся в розыске Интерпола автомобиль обнаружили в Иркутске.

Машину марки Land Rover Discovery Sport пытались зарегистрировать, но инспекторы с подозрением отнеслись к иностранным номерам. После проверки выяснилось, что кроссовер был угнан в Великобритании и находился в международном розыске.

Ранее автомобиль петербуржца унесло ветром с парковки.

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