В Иркутске нашли угнанный в Британии автомобиль

Похищенный в Великобритании и находящийся в розыске Интерпола автомобиль обнаружили в Иркутске. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Машину марки Land Rover Discovery Sport пытались зарегистрировать, но инспекторы с подозрением отнеслись к иностранным номерам. После проверки выяснилось, что кроссовер был угнан в Великобритании и находился в международном розыске.

Полиция возбудила уголовное дело. Автомобиль изъяли и скоро отправят его законному владельцу.

21 октября сообщалось, что студент в Румынии угнал автомобиль и отправился на поиски Дракулы, чтобы стать вампиром.

15 октября сообщалось, что в Калининграде перед судом предстанут местные жители, подозреваемые в угоне машины из другого государства. Они заменили номера на взятом в Чехии в аренду автомобиле BMW и приехали на нем в Россию.

9 октября сообщалось, что под Калининградом мужчина угнал два авто за день и после задержания сослался на амнезию.

Ранее челябинцы четыре раза имитировали угон Toyota Camry, чтобы получить страховку.