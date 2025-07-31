Автомобиль петербуржца унесло ветром с парковки, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как машину Smart унесло ветром с парковки

В Санкт-Петербурге автомобиль Smart унесло ветром с парковки. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«Ветер был такой силы, что сдвигал с места машины», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как припаркованный автомобиль Smart начинает двигаться, после чего его ветром уносит на проезжую часть, где он боком встает на дорогу и останавливается. На записи также заметно, что в этот момент на улице идет сильный дождь.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге крыша упала на BMW.

«Кусок крыши оторвался из-за сильного ветра и улетел на машины на улице Академика Лебедева», — говорится в сообщении Telegram-канала «Гуляй, Питер».

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что обломки лежат на проезжей части возле автомобиля BMW. При этом рядом стоит человек с зонтом в руке.

Кроме того, в Екатеринбурге водитель заблокировал дорогу автомобилю скорой помощи, перевозившему человека в тяжелом состоянии.

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