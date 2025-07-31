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Дрон ВСУ застрял в лобовом стекле «Буханки», это спасло жизнь российским военным

Shot: лобовое «Буханки» спасло российских военных от дрона-камикадзе
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Telegram-канал «SHOT»

Дрон ВСУ застрял в лобовом стекле автомобиля УАЗ и не взорвался. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Теперь «буханку»-героиню ждет небольшой ремонт, а бойцы, которые отпраздновали второй день рождения, попросили прислать побольше таких отечественных машин. В ближайшее время активисты Народного фронта отправят на Запорожское направление несколько «нив» и «газелей», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что дрон пробил лобовое стекло УАЗ и застрял в нем. По информации канала, боевая часть БПЛА отвалилась и не взорвалась.

До этого сообщалось, что в Приморском крае врачи по частям собрали лицо 20-летней девушки после страшной аварии. Металлическая конструкция насквозь пробила шею и часть лица приморчанки. Пострадавшую девушку экстренно госпитализировали в Лесозаводскую больницу для оказание первой помощи, после чего перевели ее в отделение челюстно-лицевой хирургии Больницы рыбаков.

Ранее екатеринбуржец на авто блокировал проезд реанимации с умирающим человеком.

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