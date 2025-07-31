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«Собрали лицо по кусочкам»: в Приморье сфотографировали девушку после страшного ДТП

В Приморье врачи восстановили лицо девушке после страшного ДТП
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Telegram-канал Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

В Приморском крае врачи по частям собрали лицо 20-летней девушки после страшной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В Приморье врачи собрали лицо молодой девушки буквально по кусочкам — ее лицо было уничтожено после страшного ДТП. Авария произошла 17 июля в Лесозаводске. 24-летний нетрезвый водитель не справился с управлением Toyota Camry и влетел в забор из профнастила», — говорится в сообщении.

По информации канала, водитель иномарки получил травмы лица: у него оторвалась нижняя губа и была сломана челюсть. Медики удалили ему из инфицированных участков костные отломки, пришили язык и зафиксировали нижнюю челюсть при помощи титановой пластины.

Травмы также получила 20-летней пассажирка: металлическая конструкция насквозь пробила шею и часть лица. Пострадавшую девушку экстренно госпитализировали в Лесозаводскую больницу для оказание первой помощи, после чего перевели ее в отделение челюстно-лицевой хирургии Больницы рыбаков.

Также сообщается, что череп приморчанки собирали по частям, которые закрепляли титановыми пластинами. После полученных травм пассажирка могла полностью лишиться возможности разговаривать и самостоятельно принимать пищу.

Ранее екатеринбуржец на авто блокировал проезд реанимации с умирающим человеком.

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