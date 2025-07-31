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Россиянам назвали 17 проблем, появляющихся у машины к 100 тысячам пробега

«Автодом» перечислил 17 проблем, которые появляются у авто к 100 тысячам пробега
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Алексей Майшев/РИА Новости

При пробеге 100 тыс. км у автомобиля чаще всего появляются проблемы в ходовой части. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Первые проблемы у автомобиля на 100 тысячах км возникают в ходовой. Чаще всего к этому пробегу необходимо менять тормозные диски. Скорее всего, это будет второй или третий комплект колодок и шаровые опоры. Также часто выходят из строя стойки и втулки стабилизатора, тормозные шланги, тяги и наконечники рулевых тяг», — сказал Тимашов.

Для двигателя и трансмиссии автомобиля к 100 тыс. км — это 1/3 «жизненного пути», поэтому в основном с этими агрегатами при таком пробеге проблем нет. Однако могут выйти из строя радиаторы охлаждения, помпа, ролики и приводные ремни, сальники.

Эксперт отметил, что к 100 тыс. км пробега у автомобиля появляются и проблемы с электрикой. В основном могут ломаться различные датчики, замки, доводчики, концевики.

Ряд деталей обладает большим ресурсом. Если запасная часть сохраняет параметры и свойства, то менять ее нет необходимости. Внимание необходимо обратить на те детали, которые перестают выполнять свою задачу должным образом. Любой люфт, течь, заклинивание, оплавление, закисание или разбалтывание ведет к выходу из строя агрегата, что может обездвижить автомобиль или сделать его эксплуатацию небезопасной, пояснил Тимашов.

Ранее стало известно, после какого пробега автомобиль становится опасным.

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