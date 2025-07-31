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Крыша упала на BMW с петербуржцем в салоне и попала на видео

В Петербурге на видео попала крыша, рухнувшая на BMW из-за непогоды
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Telegram-канал Гуляй, Питер

В Санкт-Петербурге крыша упала на BMW. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Кусок крыши оторвался из-за сильного ветра и улетел на машины на улице Академика Лебедева», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что обломки лежат на проезжей части возле автомобиля BMW. При этом рядом стоит человек с зонтом в руке.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге водитель заблокировал дорогу автомобилю скорой помощи, перевозившему человека в тяжелом состоянии. Видеорегистратор автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент на видео. На опубликованных кадрах видно, как белая легковая машина блокирует проезд реанимобилю, у которого в момент движения включены проблесковые маяки и работает сирена. На записи также заметно, что у машины Fiat есть возможность перестроиться на соседнюю полосу движения и пропустить скорую.

По информации канала, несмотря на произошедшую ситуацию на дороге, водитель реанимобиля успел довезти пациента.

Ранее в Екатеринбурге Lexus разорвало на части в момент жесткого ДТП.

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