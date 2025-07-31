Автоюрист назвал преимущества электронных справок над обычными

Переход на электронный формат медицинских справок для российских водителей будет выгоден и удобен для всех. Получить такой документ будет намного проще, чем сейчас, а подделать – значительно сложнее, объяснил RT автоюрист Дмитрий Славнов.

Сегодня в мире все постепенно отказываются от бумаги в пользу более удобного, электронного формата, и медицинских справок для водителей это тоже должно коснуться, считает эксперт.

«Во-первых, такую справку нельзя подделать. Во-вторых, не надо никуда ездить, — перечислил Славнов плюсы. — То есть человеку приходит QR-код, который впоследствии можно просто отправить куда угодно. Что тоже несомненный плюс».

Напомним, до этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что с 1 марта 2027 года изменится порядок организации медицинского освидетельствования, а водителям начнут выдавать электронные справки. По словам помощника министра, к этому времени власти примут все необходимые подзаконные акты и представят их подробные разъяснения.

Ранее МВД отказалось ужесточать требования к водителям старше 60 лет.