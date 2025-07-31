Московских водителей предупредили о сильном дожде

В Москве водителей предостерегли от поездок на авто из-за вероятности сильного дождя

Московских водителей призвали пересесть на метро из-за вероятности сильного дождя. Как сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале, 31 июля, ливень может начаться в столице в ближайшее время.

«По прогнозам синоптиков, сегодня до вечера в Москве обещают дождь с грозой и сильный ветер до 15 м/с. Рекомендуем для поездок использовать метро», — сообщает канал.

Дорожная ситуация оценивается в 4 баллов.

Рекомендуется водителям избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать авто и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов.

Повышенные температурные значения также ожидаются в Центральном федеральном округе, где воздух прогреется до +31°C.

Ранее россиянам рассказали о погоде в конце июля и начале августа.