«Можно расценить как мошенничество»: с туристов в Крыму берут плату за парковку на обочине

У популярнейших туристических достопримечательностей Крыма действуют самопровозглашенные платные парковки – с нестандартными знаками и подозрительными сотрудниками, собирающими с автомобилистов деньги. Опрошенные эксперты говорят о признаках мошенничества. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Платные парковки с нестандартными знаками и сотрудниками без формы и опознавательных элементов, которые взимают деньги за стоянку с автотуристов, есть около всех ключевых туристических объектов в Крыму, рассказал корреспондент «Газеты.Ru», находящийся на полуострове.

В частности, он обнаружил их около Судакской крепости, Никитского ботанического сада, Ялтинского зоопарка «Сказка», аквапарка в поселке Симеиз (примыкает к поселку Кацавели) и в других местах.

Парковщик в тапочках

«Например, на парковке у аквапарка плату за стоянку взимает мужчина в тапочках и с терминалом, без какой-либо форменной одежды и опознавательных знаков. Люди, представляющиеся сотрудниками служб парковки, утверждают, что стоянки вдоль муниципальных дорог находятся в собственности объектов достопримечательностей. И плата якобы собирается по указанию администрации», — сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

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На фото с места событий видно, что рядом с парковочными местами на обочине дороги у аквапарка в Симеизе установлены нестандартные таблички, на которых изображен в уменьшенном формате знак «Место стоянки» и есть надпись «платная парковка».

Чеки за услугу парковки на сумму 300 рублей выдаются от имени того же индивидуального предпринимателя, что и чеки за входные билеты в аквапарк.

В соответствии с ПДД, утвержденными постановлением правительства России, платная парковка обозначается стандартным знаком 6.4 «Место стоянки» с дополнительной табличкой 8.8 «Платные услуги», либо модификациями знака 6.4, на которых уже указана символика платных услуг.

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«Газета.Ru» направила в администрацию аквапарка «Симеиз» вопросы о причинах и основаниях взимания платы с автомобилистов, оставляющих машины на парковке у дороги, а также о том, согласована ли платная парковка с местными властями и Госавтоинспекцией. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Кроме того, «Газета.Ru» обратилась в пресс-службы главы Крыма и администрации Ялты (в ее городской округ входит Симеиз) с вопросами о законности взимания платы за парковку на подобных придорожных стоянках у мест притяжения туристов, основаниях для ее введения и просьбой дать исчерпывающее определение платной парковки в Крыму.

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Ялтинская администрация в ответ посоветовала обратиться в Госавтоинспекцию, из пресс-службы главы республики на момент публикации ответ в редакцию не поступил. Без ответа на момент выхода материала остались также запросы в прокуратуру Крыма и Госавтоинспекцию.

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В Ялте существуют и муниципальные платные парковки, которые были организованы осенью 2021 года – на улицах города и других населенных пунктов округа действует 37 парковок, плата за которые взимается с 8 утра до 20 часов. Расплатиться можно через мобильное предложение, личный кабинет на сайте городского парковочного пространства и терминалы приема платежей, но не наличными деньгами.

«Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относящиеся к собственности муниципального образования «город Ялта», поступают в бюджет города», — отмечается в описании на сайте парковочного пространства Ялты.

Могут привлечь за мошенничество

Самопровозглашенные парковщики, взимающие плату за стоянку у края муниципальных дорог могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье о мошенничестве, объясняет «Газете.Ru» автоюрист Лев Воропаев и советует жаловаться на поборы в прокуратуру и Госавтоинспекцию. В случае, если парковка не соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством, правоохранительные органы должны провести проверку, уточняет он.

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«Юридическое лицо привлекается по 1233 кодекса об административных правонарушениях за создание препятствий дорожному движению. Там штраф 300 тыс. рублей. Также привлекаются обычно по статье 7.1 КоАП за незаконное занятие земельного участка под платную парковку. Эти действия также могут быть квалифицированы как самоуправство.

Что касается взимания денег, если будет доказано, что это незаконно, скорее всего, это можно квалифицировать как мошенничество»,

— говорит Воропаев «Газете.Ru».

В случае с парковкой у аквапарка установленные самоизготовленные знаки не соответствуют ГОСТу, это указывает на то, что государственно-частное партнерство на создание платной парковки скорее всего не заключено, потому что иначе знаки бы точно соответствовали требованиям ГОСТа, обращает внимание юрист.

«Скорее всего, как и во многих местах, это какие-то неформальные договоренности между лицами, которые осуществляют властные полномочия в этом месте и людьми, которые занимаются этой парковкой платной», — предположил Воропаев.

Обочина дороги скорее всего не частная

Если дорога или земля является собственностью аквапарка или другого туристического объекта, тогда эту собственность можно огородить и взимать плату за своей территорией, но маловероятно, что обочина кому-то принадлежит , полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«Скорее всего, здесь имеет место мошенничество кого-то из отдельных субъектов. Мошенников может быть огромное количество совершенно разнообразных, схемы с «оплати парковку, или мы тебе машину поцарапаем» в Крыму существовали всегда, я лично их наблюдал неоднократно.

Понятно, что изжить такие последствия украинской вольницы быстро не получится»,

— заявил Шапарин «Газете.Ru».

По его мнению, правоохранительным органам республики необходимо разобраться, кто собирает с автотуристов деньги за парковку, куда они направляются, и привлечь виновных к ответственности.

«Юридически оформить проводку собранных с автомобилистов денег можно по-разному, в том числе договорившись с какой-то структурой, которая позволит эту схему легализовать. Я думаю, для работы правоохранительных органов здесь найдется почва», — заключил Шапарин.