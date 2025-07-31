В центре Москвы закрыли движение

В центре Москвы на нескольких улицах перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение временно закрыто: на Тверской улице по направлению в центр; на Боровицкой площади; на Пречистенской набережной; на Большом Каменном мосту; на улице Знаменка», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными и планировать маршрут заранее.

До этого в Лефортовском тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве произошло ДТП с автомобилем и мотоциклом. В Дептрансе заявили, что движение в районе аварии оказалось затруднено.

Ранее у Крымского моста в пробках застряло более тысячи автомобилей.