В Приморье большегруз загорелся после жесткого кульбита и попал на видео

В Приморье на видео сняли вспыхнувшую после кульбита фуру

В Спасском районе Приморского края ДТП с фурой парализовало движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасск-Дальний».

«В Спасском районе на трассе перевернулась и загоралась фура, движение заблокировано», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что большегруз лежит боком на проезжей части и горит. На записи также заметно, что пламя практически полностью охватило транспорт. На место жесткой аварии собрались люди, которые припарковали свои автомобили на обочине дороги.

До этого сообщалось, что в Республике Татарстане большегруз столкнулся с Lada. Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как фура выезжает на встречную полосу движения и врезается в белый легковой автомобиль. От удара Lada отлетает в сторону, а фура переворачивается.

По информации канала «Вечерняя Казань», в результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее пожилая россиянка на скорости влетела в припаркованные авто.