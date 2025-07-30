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Пожилая россиянка на скорости влетела в припаркованные авто, и это попало на видео

В Кирове на видео попало, как пожилая женщина влетела в 6 припаркованных авто
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В Кирове пожилая женщина врезалась в припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«По предварительным данным 64-летняя женщина не справилась с управлением. Пострадавших нет, но вот транспортным средствам водитель причинила ущерб. Пенсионерке грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль, который едет на большой скорости, врезается в несколько припаркованных машин. Очевидцы подбегают к месту ДТП.

До этого сообщалось, что в Республике Татарстане большегруз столкнулся с Lada. Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как фура выезжает на встречную полосу движения и врезается в белый легковой автомобиль. От удара Lada отлетает в сторону, а фура переворачивается.

По информации канала «Вечерняя Казань», в результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Крыму женщина с голой грудью попала на видео, катаясь на крыше авто.

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