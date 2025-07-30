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На МКАД авто сгорело дотла и попало на видео

На МКАД на видео попало, как автомобиль сгорел дотла на проезжей части
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В Москве на МКАД автомобиль сгорел дотла. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 10-км МКАД (внутр.)», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль горит на проезжей части, при этом заметно, что пламя охватило транспорт полностью.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД автомобиль врезался в ограждение. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль, уходя от столкновения с грузовиком, врезается в дорожное ограждение, и проезжает по нему еще несколько метров. На записи также заметно, что после удара автомобильные запчасти разлетаются по проезжей части.

Кроме того, в Москве ночью сгорели два автомобиля на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят две припаркованные машины. На записи также заметно, что на место возгорания прибыли спасатели.

Ранее в Москве мотоцикл вспыхнул на проезжей части и попал на видео.

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