В Госдуме предложили сделать менее скользкой дорожную разметку. Письмо с соответствующим предложением к Минтрансу направил первый заместитель руководителя фракции »Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев, сообщает ТАСС.

«Прошу вас обязать компетентные службы внести изменения в нормативную документацию и изменить состав для нанесения дорожной разметки, сделав его абразивным и устойчивым к скольжению», - говорится в документе.

До этого Национальный автомобильный союз обратился в МВД с инициативой разрешить мотоциклистам по выделенным для автобусов, троллейбусов и такси. По мнению президента НАС Антона Шапарина, они не создадут значительных сложностей для такого транспорта, так как данные полосы значительную часть времени или пустуют вовсе, или загружены минимально, но при этом водители мотоциклов смогут двигаться по таким полосам в безопасности.

Также депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что движение мотоциклистов между потоками машин необходимо запретить.

«Необходимо запретить мотоциклистам обгон автомобилей. Необходимо организовать так, чтобы движение мотоциклистов было возможно исключительно по полосам, а не как сейчас, когда происходит движение мотоциклов между потоками», — сказал депутат.

По словам Хамзаева, мотоциклисты должны двигаться строго по полосе. Это поможет повысить безопасность на дорогах.

Ранее сообщалось, что в России мотоциклистов хотят заставить ездить тише.