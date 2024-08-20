В России мотоциклистов хотят заставить ездить тише

В России мотоциклистов предложили обязать ставить заглушку на выхлопную систему, чтобы снизить шум от двигателя. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который направил обращение к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, пишет РИА Новости.

«В последнее время из многих российских регионов стало поступать большое количество жалоб граждан на шум, вызванный ревущими двигателями мотоциклов. Особенно досаждают по ночам, когда один лихач своим ревом может разбудить весь район. Обращения в полицию далеко не всегда помогают», — заявил депутат.

Миронов добавил, что использование заглушки позволит снизить шум до 65 децибел.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге у полицейских появился специальный сертифицированный прибор для замера уровня шума на месте. За одни выходные водители 15 транспортных средств были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей.

В рамках проверок сотрудники ДПС составляют на водителей протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России. Их привлекают к ответственности по статье 8.23 за превышение установленного уровня шума. Также инспекторы наказывают автомобилистов и мотоциклистов по статье 12.5 за внесение изменений в конструкцию транспортных средств. На устранение выявленных нарушений автомобилистам и мотоциклистам дают 10 дней, в противном случае регистрация транспортного средства аннулируется.

Ранее в Госдуме предложили запретить мотоциклистам движение между потоками машин.