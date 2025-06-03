На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Мотоциклистам хотят разрешить ездить по выделенным полосам

Вице-президент НАС Шапарин предложил пустить мотоциклы на выделенные полосы
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Мотоциклистам хотят разрешить ездить по выделенным для автобусов, троллейбусов и такси полосам, сообщает Telegram-канал SНОТ. С инициативой в МВД обратился Национальный автомобильный союз (НАС).

«Они не создадут значительных сложностей для такого транспорта ввиду того, что данные полосы значительную часть времени или пустуют вовсе, или загружены минимально. Одновременно водители мотоциклов смогут двигаться по таким полосам в безопасности», — заявил президент НАС Антон Шапарин.

Поправки предлагается внести в пункт 18.2 ПДД — дополнить его разрешением на использование выделенок для ТС категорий А1 и А.

До этого Московская областная дума приняла закон, разрешающий бесплатно оставлять мотоциклы на платных парковках.

Проектом закона предлагается предоставить право владельцам двухколесных мотоциклов, мотороллеров и других двухколесных мототранспортных средств, зарегистрированных на физических лиц в Московской области, бесплатно пользоваться платными парковками.

Нововведение коснется платных стоянок, расположенных на муниципальных и государственных землях. Также принятый законопроект регламентирует предоставление льгот на парковку отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям. Транспортные средства льготников будут внесены в специальный реестр. Эта услуга будет доступна со вступлением закона в силу.

Ранее Минфин в восемь раз увеличил план по штрафам за нарушение ПДД.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами