В Госдуме предложили запретить мотоциклистам движение между потоками машин

Движение мотоциклистов между потоками машин необходимо запретить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Султана Хамзаева.

«Необходимо запретить мотоциклистам обгон автомобилей. Необходимо организовать так, чтобы движение мотоциклистов было возможно исключительно по полосам, а не как сейчас, когда происходит движение мотоциклов между потоками», — сказал депутат.

По словам Хамзаева, мотоциклисты должны двигаться строго по полосе. Это поможет повысить безопасность на дорогах.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге у полицейских появился специальный сертифицированный прибор для замера уровня шума на месте. За одни выходные водители 15 транспортных средств были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей.

В рамках проверок сотрудники ДПС составляют на водителей протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России. Их привлекают к ответственности по статье 8.23 за превышение установленного уровня шума. Также инспекторы наказывают автомобилистов и мотоциклистов по статье 12.5 за внесение изменений в конструкцию транспортных средств. На устранение выявленных нарушений автомобилистам и мотоциклистам дают 10 дней, в противном случае регистрация транспортного средства аннулируется.

Ранее депутат Султан Хамзаев предложил организовать в Москве патрули из-за шумных машин.