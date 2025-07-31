Кульбит москвича на питбайке попал на камеру

В Москве на видео попало, как питбайкер сделал сальто после удара об авто

В Москве питбайкер врезался в проезжающий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Дзержинский. Питбайк влетел в каршеринг», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как человек на питбайке врезается в машину. От удара он подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На записи заметно, что арендованный автомобиль получил повреждения: у транспорта смят кузов. Кроме того, на проезжей части собралось много людей, некоторые из них оказывали первую помощь пострадавшему питбайкеру.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД у автомобиля оторвалось колесо в момент движения. Инцидент произошел на 40 километре МКАД 30 июля. На кадрах, снятых пассажиром проезжающей машины, видно, как колесо катится по обочине дороги.

Кроме того, уличная камера запечатлела ДТП с большегрузом на МКАД.

Ранее авария с грузовиком парализовала движение на юго-востоке Москвы.