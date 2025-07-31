На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кульбит москвича на питбайке попал на камеру

В Москве на видео попало, как питбайкер сделал сальто после удара об авто
true
true
true

В Москве питбайкер врезался в проезжающий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Дзержинский. Питбайк влетел в каршеринг», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как человек на питбайке врезается в машину. От удара он подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На записи заметно, что арендованный автомобиль получил повреждения: у транспорта смят кузов. Кроме того, на проезжей части собралось много людей, некоторые из них оказывали первую помощь пострадавшему питбайкеру.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД у автомобиля оторвалось колесо в момент движения. Инцидент произошел на 40 километре МКАД 30 июля. На кадрах, снятых пассажиром проезжающей машины, видно, как колесо катится по обочине дороги.

Кроме того, уличная камера запечатлела ДТП с большегрузом на МКАД.

Ранее авария с грузовиком парализовала движение на юго-востоке Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами