«Посыпались искры»: колесо катилось по МКАД и попало на видео

На МКАД на видео попало, как колесо катилось по проезжей части

В Москве на МКАД у автомобиля оторвалось колесо в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Ехали ночью по шоссе, вдруг соседняя машина резко подскочила, а из-под днища посыпались искры. Одно из колес легковушки оторвалось и обогнало владельца, чем сильно озадачило его. Далее моноколесо пустилось в одиночный заезд, оставив своего хозяина далеко позади», — рассказали очевидцы.

Пассажир запечатлел инцидент на камеру. На опубликованных кадрах видно, как колесо катится по обочине дороги.

По информации канала, инцидент произошел на 40 километре МКАД 30 июля.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД в ДТП попали три автомобиля. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель на черной машине создает опасную ситуацию на дороге, останавливаясь перед движущейся на полной скорости фурой. Тогда водитель большегруза поворачивает, чтобы избежать столкновения, и врезается в дорожное ограждение, вместе с ним также поступают еще два автомобиля.

Ранее авария с грузовиком парализовала движение на юго-востоке Москвы.