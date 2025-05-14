Сходил к врачу: водителей смогут лишать прав после похода в поликлинику

ГИБДД сможет автоматически аннулировать водительские права, если у водителя обнаружат заболевание из группы риска на любом приеме у врача. Подробнее о том, с какими болезнями водителю грозит потеря прав после визита в поликлинику, — в материале «Газеты.Ru».

Комитет Госдумы по транспорту доработал законопроект правительства, который в случае принятия позволит аннулировать водительские удостоверения граждан, у которых на любом приеме у врача (включая диспансеризацию) выявлены противопоказания к вождению.

Этот законопроект, принятый в первом чтении в 2022 году, вместе с поправками ко второму чтению обсудил комитет Госдумы по транспорту, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как будут отбирать права

Законопроектом предусматривается новая процедура проверки здоровья водителей. В случае если признаки медицинского противопоказания к вождению выявит врач на приеме, диспансеризации или медосмотре, он направит водителя на внеочередное обследование.

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В случае если оно подтвердит наличие болезни, информацию об этом внесут в базу данных Минздрава. Также она автоматически поступит в ГИБДД, которая примет решение об аннулировании водительского удостоверения.

Поправки ко второму чтению описывают условия повторного обследования: на него водителю дается три месяца, во время которых права продолжают действовать, а само обследование можно проходить только в медицинской организации с лицензией. Предусмотрена и процедура возврата аннулированных прав после лечения. Для того, чтобы их восстановить, придется пройти медкомиссию и проверку на отсутствие противопоказаний.

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Попавшемуся за рулем с аннулированными правами грозит та же ответственность, как и в случае езды без водительского удостоверения — штраф от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей с эвакуацией машины на спецстоянку.

С какими болезнями нельзя водить

Заболевания, при которых противопоказано управлять транспортными средствами, описываются в перечне, утвержденном постановлением правительства РФ № 1604 от 29 декабря 2014 года. В первую очередь это психические заболевания и расстройства личности: шизофрения, органические психические расстройства, невротические расстройства, расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость.

Нельзя водить автомобиль с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, эпилепсией, а также при слепоте обоих глаз и ахроматопсии (невозможность различать цвета).

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Среди ограничений к управлению легковыми автомобилями также заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного анализатора, хронические заболевания оболочек глаза и другие состояния.

Что говорят врачи

В ходе диспансеризации или простого визита к участковому терапевту выявить у водителя психическое заболевание скорее всего не получится, отметил в беседе с «Газетой.Ru» врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«К психиатру и психиатру-наркологу человек не пойдет просто так, как к рядовому врачу в поликлинику. К ЛОР-врачу и окулисту он может записаться, и эти два врача, конечно, если обнаружат глухоту и нарушение зрения — могут передать информацию об этом. Но, я полагаю, это не коснется приемов у терапевта или врача общей практики, которых посещают чаще всего», — сказал Ковтун «Газете.Ru».

Совокупность всех расстройств психики превышает совокупность всех других заболеваний человека вместе взятых, но большая часть расстройств психики носит нестойкий, временный характер.

Поэтому если что-то и будет обнаружено, то отдаленных последствий не повлечет, потому что к моменту прохождения внеочередной медкомиссии или осмотра у психиатра человек приведет себя в порядок, добавил врач.

По мнению кандидата медицинских наук, врача-невролога и эпилептолога Ольги Голубинской, новый порядок, предусмотренный законопроектом, позволит ограничить возможность водить машину для большого количества пациентов, которые обращаются к врачам с судорожными припадками, в том числе после неумеренного употребления алкоголя.

close Актер Михаил Ефремов, освободившийся из колонии по условно-досрочному освобождению, у своего дома в Москве, 9 апреля 2025 года Алексей Майшев/РИА Новости

«За эпилепсию сейчас отвечает врач-эпилептолог или любой невролог, поэтому эти пациенты в основном приходят в обычную поликлинику. Очень часто обращаются с судорожными приступами на фоне алкогольной или другой интоксикации. Бывает и с ковидом связано, и с наркотиками, и химическая интоксикация», — пояснила Голубинская «Газете.Ru».

По ее словам, если водительская медсправка оформляется раз в 10 лет, эти состояния упускаются из виду, никто о них не сообщает, хотя за судорожными припадками могут стоять и опухоли мозга, и черепно-мозговые травмы, и другие болезни, при которых не следует управлять транспортом.

«Я как эпилептолог запрещаю таким пациентам водить машину, но очень много таких, которые не слушаются. У них есть права, они вроде бы соглашаются, но кто их остановит? И никто их выявить не может», — заключила Голубинская.

Приведет к коррупции

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин полагает, что наделение врачей правом направлять водителей на внеочередное обследование с угрозой аннулирования водительского удостоверения приведет к усилению коррупции в медучреждениях.

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«Предлагается создать систему, при которой человек может пойти на прием к неврологу, а тот, увидев на руке пациента дорогие часы, пригрозит отправить на медкомиссию — с потерей времени и риском лишиться прав, если проблемы со здоровьем действительно существуют. Конечно, пациент предложит решить вопрос на месте», — рассуждает Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

Количество желающих заработать на водителях в такой ситуации будет очень велико, при этом не решается проблема с продажей медицинских справок для водителей через интернет без прохождения реального осмотра, указывает он.

«Проблему справок решать жизненно необходимо. В смежной отрасли, при оформлении справок на оружие, все уже решено: созданы специальные медкомиссии в государственных медучреждениях. Там реальные врачи, и купить такую справку нельзя в принципе. Росгвардия с Минздравом все уже отработали», — заключил Шапарин.