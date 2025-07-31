На Сахалине «вор в законе» сел на шпагат на крыше чужой машины

Mash: сахалинец, называющий себя вором в законе, сел на шпагат на крыше машины

На Сахалине мужчина, называющий себя «вором в законе» сел на шпагат на крыше чужого автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Увидев на проспекте Мира людей в форме, житель островной столицы не растерялся — дал стрекача и с грацией балерины запрыгнул на стоявшее на светофоре авто. Для пущего эффекта — ушел в поперечный», — говорится в сообщении.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. В полиции ему проведут медицинское освидетельствование.

До этого сообщалось, что в Сургуте мужчина, который недавно освободился из тюрьмы, ударил транспортом школьницу. На опубликованных в сети кадрах видно, как человек ударяет девушку колесом велосипеда, после чего садится на транспорт и уезжает.

Кроме того, в Нижнем Новгороде голый мужчина шел по проезжей части. На кадрах видно, как полностью обнаженный человек трогает себя на дороге, при этом нижегородец сначала идет по пешеходному переходу, а после выходит на проезжую часть.

Ранее казанец поджег авто женщины после неудачного знакомства.