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Казанец поджег авто женщины после неудачного знакомства и попал на видео

В Казани на видео сняли, как мужчина разбил авто женщины после знакомства
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В Казани мужчина разбил и поджег автомобиль женщины после неудачного знакомства. Об этом сообщает Telegram-канал «Еду в Татарстан».

«Вчера на улице Сахарова хозяйка легкового автомобиля попала в ДТП. Пока женщина ожидала эвакуатор, к ней стал приставать нетрезвый мужчина. После безуспешной попытки завязать разговор он ушел», — говорится в сообщении.

По информации канала, позже казанец вернулся, разбил и поджег автомобиль. Очевидец запечатлел инцидент на видео. На карах видно, как мужчина поднимает с земли камень и дважды ударяет по лобовому стеклу.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали 59-летнего местного жителя.

До этого в Ижевске подростки избили пассажира трамвая №10. На кадрах видно, как школьники бьют мужчину, при этом люди, которые находятся в общественном транспорте, кричат. Правоохранители начали проверку по факту нападения подростков на пассажира.

Ранее самарец жестко избил женщину на остановке и швырнул детскую коляску на дорогу.

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