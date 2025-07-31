В Амурской области наводнение вывело из строя автомобильную дорогу

Amur Mash: в Приамурье водный поток почти обрушил мост

В Приамурье мощный водный поток смыл участок автомобильной дороги и почти обрушил мост. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На 14-м километре трассы Ивановка — Варваровка — Панино вода размыла дорожное покрытие, на 2-м километре у переправы появились дыры. В настоящее время движение по дороге полностью прекращено на неопределенное время. Ремонт трассы начнется только после снижения уровня воды.

28 июля сообщалось, что в Хабаровском крае рухнул мост через реку Аксян.

25 июля стало известно, что в Череповецком округе Вологодской области самосвал «КамАЗ» заблудился и обрушил мост через реку Кензу.

6 июля в Нижегородской области мост обрушился под тяжестью пожарной машины, направлявшейся к водоему.

Ранее мост рухнул вместе с верующими во время крестного хода в Вологодской области.