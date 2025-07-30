Видео: в Краснодаре автомобиль перевернулся и выпустил в небо дымовую завесу

В Краснодаре на видео попал столб дыма, вырвавшийся из опрокинутого авто

В Краснодаре автомобиль перевернулся при ДТП на перекрестке, и из его глушителя в небо вырвался столб густого белого дыма. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

«Автомобиль перевернулся и задымился на перекрестке Красных Партизан и 2-й линии, — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что седан белого цвета лежит на крыше. При этом из его глушителя вырывается густой дым и стелется над дорогой. Задние двери у аварийного автомобиля открыты, людей рядом не видно. По улице рядом с местом ДТП проезжает поток автомобилей.

О причинах ДТП и наличии в нем пострадавших не сообщается.

До этого в Подмосковье на видео попал момент наезда «Газели» на пожилую женщину с сумкой на колесах. ДТП произошло в Лобне. Водитель двигался задним ходом и не заметил пожилую женщину, которая находилась спиной к приближающемуся грузовику.

Ранее ДТП с мотоциклом парализовало движение транспорта в Лефортовском тоннеле в Москве.