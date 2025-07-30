Россиянам назвали 10 минусов Mazda CX-5 первого поколения

Кроссовер Mazda CX-5 первого поколения популярен в России, но он имеет ряд проблем, рассказал «Газете.Ru» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Наиболее распространенной проблемой Mazda CX-5 первого поколения является нарушение работы электропривода зеркал, быстрая разрядка аккумулятора, нестабильная работа системы i-stop («старт-стоп»), а также неисправности датчиков уровня масла и некоторых электронных компонентов. Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены электропроводки или элементов электроники вследствие некорректной установки стороннего оборудования или ремонтных работ после аварий», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам Житнухина, отмечается уязвимость лакокрасочного покрытия к царапинам и сколам, особенно в передней части кузова.

Несмотря на заявленную надежность конструкции, часто выходят из строя отдельные элементы подвески, такие как стойки стабилизатора, шаровые опоры и другие компоненты, особенно после 150-200 тыс. км пробега, подчеркнул автоэксперт.

Иногда автомобилистам сложно найти запчасти на этот кроссовер, при этом оригинальные комплектующие дорогие. Также есть проблемы с заменой форсунок двигателя, со сложностью подбора запасных частей, отметил специалист, упомянув высокую стоимость работ при обращении к официальным сервисам.

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