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Названы три надежных японских кроссовера по цене до 1 млн рублей

Fresh назвал три надежных подержанных японских кроссовера до 1 млн рублей
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Shutterstock/FOTODOM

Среди подержанных японских кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей можно найти несколько достойных вариантов от брендов Mitsubishi, Toyota и Subaru. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Mitsubishi Outlander второго поколения — один из самых надежных кроссоверов на рынке. Из преимуществ автомобиля можно выделить просторный салон и багажник. Ресурс двигателей составляет 300–400 тыс. километров. Из недостатков — часто выходят из строя блок бесключевого доступа, датчик парктроника, датчик кислорода, амортизаторы», — сказал эксперт.

Toyota RAV4 — еще один кроссовер, хорошо зарекомендовавший себя в России. У автомобилей третьего поколения моторы служат 400 тыс. километров. Однако лакокрасочное покрытие кузова не столь надежно: сколы появляются быстро, что со временем приводит к очагам коррозии. Также владельцы Toyota RAV4 отмечают низкое качество шумоизоляции.

С пробегом можно найти достойный вариант Subaru Forester второго поколения. До капремонта двигатели могут пройти 250 тыс. километров. Однако у модели есть и недостатки. Например, склонность к перегреву у моторов объемом 2,5 литра. Кроме того, стойки стабилизатора, сайлентблоки передних рычагов, задние ступичные подшипники требуют замены на пробегах от 50 тыс. километров, отметил Житнухин.

Ранее были названы пять минусов седана Toyota Avensis.

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