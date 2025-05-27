Названы три надежных японских кроссовера по цене до 1 млн рублей

Среди подержанных японских кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей можно найти несколько достойных вариантов от брендов Mitsubishi, Toyota и Subaru. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Mitsubishi Outlander второго поколения — один из самых надежных кроссоверов на рынке. Из преимуществ автомобиля можно выделить просторный салон и багажник. Ресурс двигателей составляет 300–400 тыс. километров. Из недостатков — часто выходят из строя блок бесключевого доступа, датчик парктроника, датчик кислорода, амортизаторы», — сказал эксперт.

Toyota RAV4 — еще один кроссовер, хорошо зарекомендовавший себя в России. У автомобилей третьего поколения моторы служат 400 тыс. километров. Однако лакокрасочное покрытие кузова не столь надежно: сколы появляются быстро, что со временем приводит к очагам коррозии. Также владельцы Toyota RAV4 отмечают низкое качество шумоизоляции.

С пробегом можно найти достойный вариант Subaru Forester второго поколения. До капремонта двигатели могут пройти 250 тыс. километров. Однако у модели есть и недостатки. Например, склонность к перегреву у моторов объемом 2,5 литра. Кроме того, стойки стабилизатора, сайлентблоки передних рычагов, задние ступичные подшипники требуют замены на пробегах от 50 тыс. километров, отметил Житнухин.

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