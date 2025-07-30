Кабину грузовика оторвало в аварии на трассе М-4 «Дон» под Краснодаром

У грузовика оторвало кабину в ДТП на трассе М-4 «Дон» под Краснодаром

На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись две фуры, сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

«Сегодня примерно в 12 часов 25 минут 39-летний мужчина, управляя грузовым авто марки «Вольво», двигался по трассе М-4 «Дон» со стороны поселка Знаменского в сторону Республики Адыгеи. Водитель начал маневр перестроения, в этот момент 63-летний мужчина, управляя грузовиком марки «Мерседес», совершил с ним столкновение»,— сообщает канал.

Со слов последнего, у него во время движения случились неполадки с прицепом. В результате ДТП никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Республике Татарстане большегруз столкнулся с Lada. Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как фура выезжает на встречную полосу движения и врезается в белый легковой автомобиль. От удара Lada отлетает в сторону, а фура переворачивается.

По информации канала «Вечерняя Казань», в результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее пожилая россиянка на скорости влетела в припаркованные авто.