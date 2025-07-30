Питбайкеры подрались с пенсионеркой под Краснодаром и залили ее сына перцовкой

Питбайкеры подрались с пенсионеркой под Краснодаром и залили ее сына газом из баллончика. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«По словам жителей хутора Ленина, женщина поливала улицу из шланга, чтобы осадить пыль. Но случайно обрызгала гонщика, и он психанул: ударил её по лицу, пнул калитку и сломал забор. Сын женщины выбежал на шум — его залили перцовкой. В ответ питбайкер получил двухметровой клюшкой по руке», — сообщает канал.

По версии друзей гонщика, ребята спокойно ехали к водохранилищу. Шланг с холодной водой намеренно направили в одного из них. Парень якобы лишь оттолкнул женщину. Баллончик пошёл в ход после пяти предупреждений.

До этого в городе Дмитрове Московской области питбайкеру едва не отрезало голову натянутой на дороге проволокой.

Со слов пострадавшего, он катался на питбайке в лесу недалеко от карьера. В какой-то момент молодой человек ощутил резкое жжении в области шеи и буквально вылетел с транспорта. Спустя время парень очнулся.

Питбайкер отметил, что неизвестные натянули металлическую леску между деревьев. Во время поездки проволока повредила ему шею, и водитель вылетел с питбайка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье питбайкер влетел под колеса «Газели».