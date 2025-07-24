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В Подмосковье питбайкер влетел под колеса «Газели», и это попало на видео

В Подмосковье на видео попало, как школьник на питбайке разбился в жестком ДТП
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В Подмосковье «Газель» сбила несовершеннолетнего питбайкера. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о.Раменское, село Речицы, <…> разбился 16-летний питбайкер», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как «Газель» сбивает питбайкера, который едет на большой скорости. От удара подросток отлетает в сторону. На записи также заметно, как детали разлетаются по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Новой Москве на Калужском шоссе столкнулись восемь автомобилей. ДТП проищошло на 45 километре Калужского шоссе в районе поселения Краснопахорское. В настоящее время дорога в область полностью перекрыта.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько разбитых автомобилей. На место ДТП прибыли спасатели и медики. На записи также заметно, что после столкновения автомобильные запчасти разлетелись по проезжей части.

Ранее в Москве премиум-авто влетел в столб и попал на видео.

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