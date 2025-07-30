В Китае начались продажи нового кроссовера Li Auto i8

Китайский автопроизводитель Li Xiang начал продажи на домашнем рынке нового кроссовера Li i8, сообщает carnewschina.com. Автомобиль стоит 321,8 тыс. юаней (3,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль получил полный привод с двумя электромоторами суммарной мощностью 400 кВт (536 л.с.) и аккумулятор емкостью 102,7 кВт·ч. Такой силовой установкой снабжен минивэн Mega. По дизайну задней части новый i8 похож на кроссовер Li L9, на двери багажника предусмотрены задние фонари сквозного типа.

Длина автомобиля составляет 5085 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1740 мм.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее Volkswagen впервые закрыл завод в Китае.