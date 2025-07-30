Названы автомобильные бренды, которые нарастили дилерские сети в России

За второй квартал 2025 года число дилерских контрактов на российском автомобильном рынке сократилось на 183 единицы, сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Однако есть те автобренды, которые нарастили свои сети.

В список вошли Exlantix (49 дилеров, новая сеть), Lixiang (30 дилеров, новая сеть), Knewstar (+14 дилеров), Belgee (+6 дилеров), Haval (+4 дилера), KGM (+ 4 дилера), Avatr (+4 дилера), Hongqi (+3 дилера), TANK (+3 дилера), ROX (+3 дилера).

До этого Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.