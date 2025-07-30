В Китае начались продажи обновленного кроссовера Jetour Dashing, сообщает autohome.com.cn.

Автомобиль получил новую переднюю оптику, иную решетку радиатора и бампер. Задняя часть преобразилась лишь за счет диффузора.

Кроссовер обзавелся подлокотником с распашным механизмом открывания. Обновлена прошивка мультимедиа - появился помощник на базе искусственного интеллекта, поддерживающий беседу. Моторы остались прежними.

В Китае автомобиль стоит от 109,9 тыс. юаней (1,26 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее Volkswagen впервые закрыл завод в Китае.