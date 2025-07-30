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Подростки жестоко избили ижевчанина в трамвае, и это попало на видео

В Ижевске на видео попало, как школьники жестоко избили мужчину в трамвае
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В Ижевске подростки избили пассажира общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

«Компания несовершеннолетних распивала спиртное, после чего кондуктору, молодой девушке, пришлось попросить их покинуть вагон. Подростки не стали слушаться, и один из пассажиров вмешался в ситуацию. Он попытался повлиять на поведение молодежи, но получил агрессивный ответ», — рассказал очевидец.

Пассажир запечатлел происходящее на телефон. На кадрах видно, как школьники избивают мужчину, при этом люди, которые находятся в общественном транспорте, кричат.

По информации канала, драка произошла в трамвае №10. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту нападения подростков на мужчину в трамвае.

В пресс-службе МВД Удмуртии отметили, что обращений об инциденте не поступало.

До этого в Адлере произошла массовая драка на автобусной остановке, пострадала девушка.

Ранее самарец жестко избил женщину на остановке и швырнул детскую коляску на дорогу.

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