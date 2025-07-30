«У байкера слезы»: в Москве мотоцикл вспыхнул на проезжей части и попал на видео

В Москве мотоцикл сгорел дотла на проезжей части и попал на видео

В Москве мотоцикл загорелся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Мотоцикл «БМВ» очень мощно сгорел сегодня утром на Новощукинской улице. У байкера слезы. Хорошо, что не ожоги», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что транспорт горит на проезжей части, при этом пламя охватило мотоцикл полностью.

До этого сообщалось, что в Москве ночью сгорели два автомобиля на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят две припаркованные машины. На записи также заметно, что на место возгорания прибыли спасатели.

По словам очевидцев, сначала все было спокойно, но после прогремели три взрыва, а у автомобилей на парковке сработала сигнализация.

По информации канала «Моя Москва», сведений о пострадавших не поступало. Кроме того, в настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Ранее мотоцикл с приморцем вспыхнул на ходу и попал на видео.