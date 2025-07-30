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Появилось видео, как авто попало в жесткое ДТП на МКАД

На МКАД на видео попало, как автомобиль влетел в ограждение
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В Москве на МКАД автомобиль врезался в ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«ДТП на 25 км МКАД», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль, уходя от столкновения с грузовиком, врезается в дорожное ограждение, и проезжает по нему еще несколько метров. На записи также заметно, что после удара автомобильные запчасти разлетаются по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Республике Татарстане большегруз столкнулся с Lada. Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как фура выезжает на встречную полосу движения и врезается в белый легковой автомобиль. От удара Lada отлетает в сторону, а фура переворачивается.

По информации канала «Вечерняя Казань», в результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, уличная камера сняла ДТП на седьмом километре МКАД.

Ранее каршеринг разбился на МКАД.

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