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Бывший сотрудник МЧС обстрелял из ракетницы машину ГАИ в Красноярском крае

Mash: в Красноярском крае бывший сотрудник МЧС обстрелял из ракетницы машину ГАИ
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Бывший сотрудник МЧС обстрелял из ракетницы машину ГАИ во время погони в городе Енисейск Красноярского края. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Инспекторы обратили внимание на «Хонду» во время патруля. Предварительно, за рулём сидел пьяный 39-летний мужчина, когда-то он работал спасателем. На требование остановиться не отреагировал, а чтобы никто не висел на хвосте, стал палить по преследователям из ракетницы. Те в ответ пробили колесо его машины», — сообщает канал.

После того, как машина остановилась, водитель напал на сотрудников ГАИ с ножом. Злоумышленника удалось задержать. Сейчас он находится в больнице.

В начале июня в Железнодорожном районе Улан-Удэ были задержаны двое молодых людей, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Комсомольской. Они обстреляли автобус, целились в детей на детской площадке и открыли огонь по окнам. Прибывший на место наряд полиции их задержал. Правоохранители проверили юношей на причастность к аналогичному преступлению — 7 июня неизвестные обстреляли балкон в этом же районе. Задержанные признались, что стреляли из хулиганских побуждений.

Ранее в Москве возбудили дело по факту применения насилия в отношении сотрудников ДПС.

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