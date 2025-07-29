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Видео: в Москве байкер решил пропустить пешеходов и попал в ДТП

В Москве на видео автомобиль врезался в байкера, пропустившего пешеходов
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В Москве байкер попал в ДТП, пропуская пешеходов. Об этом пишет Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Мотоциклист остановился на «зебре», чтобы пропустить пешеходов, и в него врезался автомобиль. Водитель авто, видимо, не успел среагировать, а байкера подбросило, перед тем, как он упал на асфальт», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что автомобиль врезается на скорости в байкера, который влетает в асфальт.

До этого сообщалось, что в городе Межгорье республики Башкортостан медведь прятался от людей за припаркованной машиной. На кадрах видно, как медведь несколько раз выглядывает, сидя за черным припаркованным автомобилем. При этом рядом с хищником лежит перевернутый мусорный бак.

Ранее мотоцикл с приморцем вспыхнул на ходу и попал на видео.

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