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Автомобили
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В России посчитали непомерными новые штрафы за шумные автомобили

Автоэксперт Ольшанский: в РФ хотят ввести непомерные штрафы за шум от авто
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Global Look Press

В России предлагают в 40 раз повысить размеры штрафов за превышение шумовых норм автовладельцами. Однако этот законопроект бесперспективен, а предлагаемое им ужесточение — это непомерная нагрузка на водителей, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

Эксперт напомнил, что, согласно словам президента РФ Владимира Путина, любой законопроект должен отвечать трем принципам — законности, обоснованности и справедливости. Предлагаемая норма об автомобильном шуме этим критериям не соответствует, считает он. На дороги выезжают машины, прошедшие техосмотр, а значит, владелец получает соответствующее разрешение. Для контроля шумового уровня и норм выброса придется выставлять «экологическую полицию», отметил он.

«Это взяткоемкая норма и, конечно, автомобильное сообщество будет против. Я думаю, что у этого законопроекта перспектив нет», — добавил Ольшанский.

По его мнению, при выявлении превышения уровня шума можно ограничиться предписанием и выяснить, как машина прошла техосмотр, а уже потом применять санкции.

«Поэтому мы не можем так сразу рубить с плеча», — заключил специалист.

Напомним, депутаты, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин предложили поднять штрафы для владельцев шумных машин до 20-30 тысяч рублей. На сегодняшний день за использование машины с превышением нормативов уровня шума предусмотрен штраф 500 рублей. За допуск таких средств в эксплуатацию — штраф 500-1 тыс. рублей. Авторы законопроекта уверены, что такие штрафы неэффективны для автомобилистов.

Ранее сообщалось об установке камер для измерения уровня шума автомобилей на московских дорогах.

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