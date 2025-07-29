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Москвичка на мотоцикле отлетела от сильного удара об авто и попала на видео

В Москве женщина на мотоцикле отлетела от сильного удара об Mercedes
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В Москве женщина на мотоцикле отлетела, ударившись об иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Варшавское шоссе 127 (дублер)», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как два мотоцикла едут по проезжей части, в этот момент один из них врезается в автомобиль, по словам автора видео, в Mercedes. От удара женщина отлетает на середину дороги, и к ней подбегают очевидцы.

До этого сообщалось, что в республике Татарстане большегруз столкнулся с Lada. Видеорегистратор фуры запечатлел инцидент. На кадрах видно, как фура выезжает на встречную полосу движения и врезается в белый легковой автомобиль. От удара Lada отлетает в сторону, а фура переворачивается.

По информации канала «Вечерняя Казань», в результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее во Владивостоке школьники толпой ехали на мопеде и попали на видео.

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