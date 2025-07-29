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Названы 5 минусов кроссовера Geely GS

«За рулем» перечислил 5 недостатков кроссовера Geely GS
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Geely

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах кроссовера Geely GS. Основные претензии у эксперта возникли при исследовании салона.

«Блок климат-контроля удобен в пользовании. Но саму систему не похвалишь за корректную работу – в авторежиме то холодно, то жарко. Преселективный робот своим быстродействием напоминает коробку с одним сцеплением: задержки в переключениях есть даже на старте», — отметил Виноградов.

Кроме того, руль регулируется только по углу. Если опустить сиденье в самое нижнее положение – все равно сидишь высоко.

По словам специалиста, автомобиль едет по грунтовке неплохо. Но если попасть в приличную яму, возможен жесткий пробой подвески.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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