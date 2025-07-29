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Автобусы с россиянами провалились в ямы и попали на видео

В Хабаровске два автобуса с людьми провалились в ямы и попали на видео
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В Хабаровске два автобуса с пассажирами провалились в ямы возле остановки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«На видео — улица Аэродромная, за которую чиновники все никак не могут взяться. Хоть и обещают. Сегодня там застряли маршруты №№ 104 и 124. Их пытался вытянуть микрик, но сил не хватило. Помог грузовик», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных Telegram-каналом «Сводка Хабаровск», видны застрявшие в ямах автобусы.

До этого в Екатеринбурге женщина порезала ножом пассажира общественного транспорта.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пассажиры дерутся в общественном транспорте, при этом люди в автобусе кричат. Далее на записи заметно, как мужчина вытаскивает пассажирку из автобуса за ногу. Также слышно, как она просит вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Павловский автобусный завод остановил работу.

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